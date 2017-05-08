مسؤولة تشادية : " لا بد من المصالحة والسلام بليبيا فالحرب لن تكون الا مدمرة لأي بلد" .

الجزائر 08 مايو 2017 (وال) - أكدت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية التشادية " حواء عثمان جامع " بالجزائر على أهمية تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الليبي والتوصل إلى حل يعيد السلام والاستقرار والامن لليبيا والابتعاد عن الحرب " لأنها لن تكون الا مدمرة لأي بلد". وقالت المسؤولة التشادية في تصريح عقب استقبالها أمس الاحد من قبل السيد " عبد القادر مساهل " وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية انها متواجدة بالجزائر " للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ " 11 " لدول جوار ليبيا باعتبارها بلد جار لتشاد أولا وللاطلاع من السيد " مساهل " على فحوى محادثاته مع الشخصيات والمواطنين الليبيين الذين قابلهم خلال جولاته الاخيرة إلى ليبيا" .. مؤكدة انه " ليس باستطاعة الجميع أن يذهب إلى ليبيا وليس كل وزير يذهب إلى ليبيا". وقالت المسؤولية التشادية " لقد خرجت من هذا اللقاء مسلحة بمعلومات وأؤكد ان ليبيا لابد لها من مصالحة وسلام فنحن في تشاد ايضا عشنا الحرب والحرب دائما سلبية ومدمرة ، وانا اقول دائما ان المشكل هو من صنع الانسان وعلى هذا الانسان حله من خلال وضع كبريائه جانبا والتصالح من أجل المضي قدما إلى الامام". وأعربت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية التشادية عن تفاؤلها " الكبير بإمكانية حل الازمة في ليبيا لان شباب هذا البلد وعلى غرار شباب كل العالم بحاجة إلى الاستقرار والعيش في سلام" معبرة عن أملها في أن يتمكن الافارقة من التنقل في كل دول القارة بكل آمان. ويأتي انعقاد هذا اللقاء في اطار سلسلة اللقاءات التي شرع فيها السيد " عبد القادر مساهل " أمس بالجزائر مع رؤساء وفود دول جوار ليبيا وكذا المبعوث الاممي لليبيا " مارتن كوبلر " الذين سيشاركون اليوم الاثنين في اجتماع دول الجوار الرامي إلى بحث تطورات الأزمة الليبية والتداعيات الأمنية على دول المنطقة فضلا عن مسار الحل السياسي. وتجتمع بلدان جوار ليبيا مرة أخرى بالجزائر تحت اشراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل التأكيد على ضرورة مرافقة الليبيين على درب السلم ومن أجل تسوية الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ 2011 .م. (وال)