استشهاد فتاة فلسطينية واصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

رام الله 8 مايو 2017 (وال) - استشهدت فتاة فلسطينية وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الأحد في باحة باب العامود "أحد أشهر أبواب القدس القديمة" . وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد الفتاة وتدعى فاطمة عفيف عبد الرحمن حجيجي (16 عاما) من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله. كما أصيب مواطن مقدسي خلال إطلاق الرصاص على الفتاة , فيما أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت أكثر من عشرين رصاصة صوب الفتاة , وتركوها تنزف على الأرض ومنعوا تقديم العلاج أو المساعدة لها , وأن جنود الاحتلال أحاطوها بطريقة تمنع المارة من الإقتراب. .. ( وال ) ..