إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدة شمالي نابلس.الإثنين ، 08-05-2017 - 08:48:00

رام الله 8 مايو 2017 (وال) - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمدمع عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء امس الاحد لبلدة "سبسطية" شمال نابلس. وقال أمين سر حركة فتح في سبسطية "محمد عازم" في تصريحات له إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب الاقتحام متسببة في إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق. .. ( وال ) ..

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