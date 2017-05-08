مقتل 13 شخصا في قصف لطائرات مجهولة على منازل للبدو غربي العراق.

الرمادي 8 مايو 2017 (وال) - أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال امس الأحد في قصف جوي لطائرات مجهولة على منازل للبدو قرب مدينة "راوة" بمحافظة الأنبار غربي العراق. ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المصدر قوله " إن طائرات غير معروفة قصفت امس الاحد منازل للبدو الرحل بالقرب من مدينة راوة" غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق. وأضاف المصدر " أن القصف أسفر عن مقتل 13 شخصا هم ست نساء وثلاثة أطفال وأربعة رجال جميعهم من البدو الرحل". وفي العراق لا ينفذ ضربات جوية سوى طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والطيران العراقي. وتستهدف هذه الضربات عموما مواقع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وذلك لدعم القوات العراقية التي تخوض حربا ضد التنظيم الارهابي. .. ( وال ) ..