الانتخابات الرئاسية الفرنسية : ماكرون يفوز بـ 82ر65 صوتا .

باريس 8 مابو 2017 (وال) - فاز "ايمانويل ماكرون" بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 82ر65 من الاصوات المعبر عنها ، فيما تحصلت ماري لوبان على 18ر34 من الاصوات حسب النتائج شبه النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية التي نشرتها اليوم الاثنين . وقد صوت لصالح ماكرون زعيم حركة "الى الامام" الوسطية 20 مليون و429 الف و650 فيما صوت لمنافسته ماري لوبان مرشحة "الجبهة الوطنية" (اليمين المتطرف) 10 ملايين 608 الاف و 109 وفق تعداد لا يتضمن تصويت الفرنسسين في الخارج. وارتفعت نسبة الامتناع الى 95ر24 في المائة من 46 مليون و755 الف و794 ناخب مسجل . .. ( وال ) ..