18 قتيلا في تسرب للغاز بمنجم للفحم في الصين.

بكين 8 مايو 2017 (وال) - لقي 18 شخصا مصرعهم في تسرب غاز سام بمنجم في مقاطعة هونان بوسط الصين . حسبما أعلنت السلطات المحلية في المقاطعة امس الأحد. وأوضحت السلطات أن غاز تسرب في منجم "جيلينتشياو" للفحم في بلدة هوانغفونغتشياو بمحافظة يويشيان امس حيث كان يعمل في المنجم 55 عاملا . وقد نقل رجال الإنقاذ 37 من العمال إلى مكان آمن ، وارسلهم إلى مستشفى محلي للعلاج. ولا يزال يقوم محققون باختبار المواد لمعرفة نوعية الغاز السام . .. ( وال ) ..