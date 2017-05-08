اجتماع شيوخ وحكماء بلدية نسمة .الإثنين ، 08-05-2017 - 08:29:00

مزدة 08 مايو 2017 ( وال ) - عقد شيوخ وحكماء بلدية نسمة اجتماعهم الطارئ أمس الاحد لمناقشة البيان الصادر عن لجنة التوفيق والاصلاح اولاد ابوسيف حول ارتفاع وتيرة السطو المسلح والاعتداء على العمال الاجانب . وقرر المجتمعون بعد مناقشة البيان وما ورد فيه ، اصدار ميثاق الشرف الاجتماعي وتحديد العقوبات العرفية ضد الخارجين عن القانون ورفع الغطاء الاجتماعي وضرورة توقيع ارباب الاسر في البلدية على الميثاق حتى يكون ساريا على جميع سكان البلدية . ...(وال مزدة)...

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