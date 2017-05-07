الرئاسي يعبر عن ترحيبه بعودة أهالي المشاشية إلى مناطقهم ، ودعمه لمبادرة السلم الاجتماعي في ورشفانة

طرابلس 07 مايو 2017 ( وال ) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ترحيبه بكل اتفاق للمصالحة ينهي الخصومة بين أبناء الوطن الواحد ، مباركا عودة أهالي قبيلة المشاشية إلى مناطقهم في العوينية وعومر وزاوية الباقول، ودعمه لمبادرة السلم الاجتماعي في منطقة ورشفانة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره مساء اليوم الأحد، \" يبارك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عودة أهلنا من قبيلة المشاشية إلى أرضهم بالعوينية وعومر والباقول \" .

وأعلن \" عن دعمه لمبادرة السلم الاجتماعي في منطقة ورشفانة \" التي تؤكد على أن الحوار المجتمعي والمصالحة والوطنية هما السبيل إلى الاستقرار وتجاوز الأزمات مهما اشتدت .

وأكد على مواصلة الجهود وإلى أن يعود جميع النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا إلى ديارهم ، متعهدًا بالعمل على التعجيل بتنفيذ برامج إعادة الإعمار لمناطق المهجرين والنازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لها .

وحيا بيان المجلس الرئاسي كل من ساهم ويسهم في لم الشمل، مشيدًا بالخطوات التي تمت في مناطق المشاشية وورشفانة، واعتبرها نموذجا يحتذى به، وتجسيد عملي لقيم التسامح والإخاء .

ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ختام بيانه الجميع إلى بدء مسيرة البناء والتعمير وطي صفحات الماضي، والتطلع نحو مستقبل يسوده الأمن والوئام والسلام.



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