غدا الاثنين .

. الاتحاد وفشلوم في نهائي بطولة غزلان الصحراء الثانية لكرة القدم الخماسية. طرابلس 07 مايو 2017 (وال)- تحتضن قاعة نادي الترسانة للألعاب الرياضية بطرابلس يوم غد الاثنين مباراة فريقي الاتحاد وفشلوم في نهائي بطولة غزلان الصحراء الثانية لكرة القدم الخماسية، على تمام الساعة الخامسة مساء. وجاء تأهل فريق نادي الاتحاد لنهائي بطولة غزلان الصحراء بعد تفوقه في الدور نصف النهائي على فريق بلدية سوق الجمعة بنتيجة (12-1)، بينما جاء تأهل فريق نادي فشلوم للمباراة النهائية على حساب فريق نادي أبي سليم في نفس الدور بنتيجة (4-2) . ...(وال) ...