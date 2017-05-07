تحديد موعد قبول طلبات المشاركة في دوري كرة الطاولة للموسم الجديد.

طرابلس 07 مايو 2017 (وال)- حددت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة الطاولة يوم الاثنين الموافق الـ 22 من شهر مايو الجاري آخر موعد لقبول طلبات النوادي الراغبة في المشاركة بالدوري العام للموسم الرياضي الجديد، لفئات أقل من 12 و 15 و21 سنة وفئة الكبار. ووجه الاتحاد الليبي لكرة الطاولة خلال اليومين الماضيين خطابا إلى رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، وذلك بشأن إعلام الأندية بسرعة إرسال القوائم، مع الالتزام بدفع المستحقات المتراكمةعلى كل ناد لصالح الاتحاد العام للعبة. ...(وال)...