الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد موعد انطلاق مسابقات الموسم الرياضي 2017-2018 .

طرابلس 07 مايو 2017 (وال)- قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم أن يكون موعد انطلاق كافة المسابقات الرياضية لجميع الدرجات والفئات للموسم الرياضي 2017-2018 اعتبارا من يوم الخميس الموافق الـ10 من شهر أغسطس القادم. جاء ذلك في قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم 27 لسنة 2017 بشأن تحديد موعد انطلاق مسابقات الموسم الرياضي 2017 - 2018 ، الصادر يوم أمس السبت الـ 6 من شهر مايو الجاري بطرابلس. وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد ألغى كافة المسابقات الرياضية لجميع الدرجات والفئات للموسم الرياضي2016 -2017 في القرار الذي يحمل رقم 26 والصادر عن الاتحاد أمس، وذلك بسبب الأزمة المالية والظروف الصعبة التي تمر بها الأندية وتأخر موعد انطلاق الدوري بسبب رفض الاندية اللعب بدون دعم مالي. ...(وال)...