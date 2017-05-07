جمعية الوفاء الرياضية الخيرية تكرم نجوم الرياضة اللليبية.

طرابلس 7 مايو 2017 (وال)- نظمت جمعية الوفاء الرياضية الخيرية مساء أمس السبت بفندق الودان بطرابلس الاحتفالية السنوية الثانية، والتي تم خلالها تكريم 70 شخصية رياضية من جيل الرواد من مختلف مناطق ليبيا. وعلى رأس المكرمين " بشيرالطرابلسي " حيث تم توسيمه بوسام الجمعية. وتقلد "الطرابلسي" العديد من المناصب المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي تقلد منصب رئيس اللجنة الاولمبية الليبية لأكثر من 15 سنة، ووضع العديد من اللوائح والقوانين على المستوى المحلي والعربي، وعلى المستوى الدولي كان عضوا في اللجنة الاولمبية الدولية لعدة سنوات. كما تم تكريم أحمد بشون وعبدالسلام بريش، وأسماء الراحلين مسعود الزنتوتي والصادق كرواط ومحمد عزيز والمهدي أبوالخيرات وفتحي نديم وخالد النعمي. كما كرم عدد من أبطال ألعاب القوى مغار محمد وعبدالسلام البشتي وعبدالله السوقي وسالم فاضل، ومن تنس الطاولة علي المغربي ومختار الشريف، ومن الملاكمة عياد الطبال وخليفة كعبور ومصطفى حرب ومحمد خلف الله، ومن الإداريين عباس القاضي ويوسف البرعصي وأبوبكر شرميط وأكرم أبوحلقة وأحمد محمد سعد وَعَبَد الله السويح، ومن المصارعة بشير حسين ونورالدين الزياني ومصطفى زريقان وعبدالرحمن قنيوة، ومن الفروسية أسعد الجمل، ومن كرة اليد يوسف حمودة ومصطفى الغزاوي، ومن كرة السلة حسين الرويمي ورمضان عرفة وفرج السنوسي وعبدالحفيظ أبورقيقة ومحمد المرغني. ومن العنصر النسائي، كُرِمت البطلتان نبيهة أبوشاقور وفطومة عريبي، ومن الكرة الطائرة حسين البغدادي والأمين التريكي وسعيد بلحاج، ومن الدراجات عبدالوهاب عون ومفتاح الفلاح ومحمد التومي وعلي المزوغي ومحمد المبروك، ومن الأثقال أبوطلحة رزق وسالم الشريف وعلي شلابي والصديق المصراتي، ومن التايكواندو خليفة المهدوي والسنوسي عامر، ومن السباحة عبدالمنعم الكعامي وعلي نظمي، ومن كرة القدم علي الشعالية ويونس راشد ويوسف صدقي وعبدالله بالة ومحمود الهوني وفتحي مسعود وعلي الشويخ ومختار الجفائري ونوري هنكة ولطفي عبية ومحمد أبوغالية ومحمد السوادي وفرحات سالم ومحمد باني وعبدالسلام محمد. وقد حضر حفل التكريم العديد من الشخصيات السياسية والرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية والرياضيين القدامى وروابط الاتحادات والوسائل الاعلامية المختلفة. ...(وال)...