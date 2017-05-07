اختتام بطولة المنطقة الغربية للتنس الأرضي.

طرابلس 7 مايو 2017 (وال)- اختتمت مساء أمس السبت تصفيات المنطقة الغربية للتنس الأرضي لفئتي الناشئين 14 عاما والكبار، التي جرت على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بمشاركة 37 لاعبا. وأسفرت النتائج عن تتويج اللاعب مالك السوكني بذهبية الناشئين، والفضية لعبدالرحمن السيفاو، والبرونزية لصفوان الزيادي، وجاء رابعا إلياس إسكندر. وتوِّج أحمد مصطفى بذهبية الكبار، والفضية لمحمد قشوط، والبرونزية لسفيان بادي، وجاء رابعا اللاعب محمد المهدي. وبهذه النتيجة، ضمن اللاعبون الثمانية تأهلهم إلى نهائيات بطولة ليبيا في طرابلس خلال شهر مايو الجاري. ...(وال)...