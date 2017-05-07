الاتحاد الفرعي طرابلس للدراجات ينظم سباق الطريق.

طرابلس 7 مايو 2017 (وال)- نظم اتحاد الدراجات بطرابلس السبت سباقًا للأواسط والكبار لمسافة 86 كلم بمشاركة 21 دراجا من أندية الشرطة والأهلي طرابلس والجمارك والمدينة. السباق بدأ من ميدان الشهداء بطرابلس مرورا بطريق الشط وتاجوراء وصولاً لمنطقة ترهونة. وجاءت النتائج النهائية للفئتين بتتويج دراج الأهلي طرابلس عبدالسلام أبوظهير بذهبية الأواسط، والفضية لدراج الجمارك محمد عبدالمقصود، والبرونزية لأنس فوزي من الأهلي طرابلس. وتوج بذهبية سباق الكبار دراج المدينة محمد الشبلي، والفضية لقيس عمران من الأهلي طرابلس، والبرونزية لبهاء عقيل من الشرطة. ...(وال)...