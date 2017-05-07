,, ماكرون ,, رئيسا للجمهورية الفرنسية .

باريس 07 مايو 2017 ( وال ) - فاز \" إيمانويل ماكرون \" ، برئاسة الجمهورية الفرنسية ، على منافسته ، مارين لوبان \" بعد اعلان نتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية التي جرت اليوم الاحد في كامل أرجاء البلاد وتحصل \" ماكرون \" على ( 65.8 ) % مقابل ( 34.3 ) % لـــ \" لوبان \" زعيمة حزب \"الجبهة الوطنية \" الفرنسية ، ليصبح \" ماكرون \" والبالغ من العمر 39 عاماً، الرئيس الثامن في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أنشئت في 1958، بعد ديغول ، جورج بومبيدو ، فاليري جيسكار ديستان،فرانسوا ميتران، جاك شيراك، نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند.، وليصبح \" ماكرون \" الرئيس الثامن للجمهورية وأصغر رئيس في تاريخ فرنسا .



... ( وال )...