,, ماكرون ,, رئيسا للجمهورية الفرنسية .الأحد ، 07-05-2017 - 20:51:00

,, ماكرون ,, رئيسا للجمهورية الفرنسية .باريس 07 مايو 2017 ( وال ) - فاز \" إيمانويل ماكرون \" ، برئاسة الجمهورية الفرنسية ، على منافسته ، مارين لوبان \" بعد اعلان نتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية التي جرت اليوم الاحد في كامل أرجاء البلاد وتحصل \" ماكرون \" على ( 65.8 ) % مقابل ( 34.3 ) % لـــ \" لوبان \" زعيمة حزب \"الجبهة الوطنية \" الفرنسية ، ليصبح \" ماكرون \" والبالغ من العمر 39 عاماً، الرئيس الثامن في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أنشئت في 1958، بعد ديغول ، جورج بومبيدو ، فاليري جيسكار ديستان،فرانسوا ميتران، جاك شيراك، نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند.، وليصبح \" ماكرون \" الرئيس الثامن للجمهورية وأصغر رئيس في تاريخ فرنسا .\n\n... ( وال )...

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