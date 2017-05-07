\" سيالة \" يتوجه غدا الى الجزائر للمشاركة في الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا .الأحد ، 07-05-2017 - 20:09:00

\" سيالة \" يتوجه غدا الى الجزائر للمشاركة في الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا .طرابلس 07 مايو 2017 ( وال ) - يتوجه غدا الاثنين وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" الى الجزائر للمشاركة في الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا الذي تحتضنه العاصمة الجزائر .\nوأفاد المكتب الاعلامي للوزارة وكالة الانباء الليبية اليوم الاحد - ان \" سيالة \" سيشارك الى جانب نظرائه في كل من الجزائر - تونس - مصر - السودان - تشاد - والنيجر . في الاجتماع ( 11 ) لدول الجوار الليبي لبحث تطورات الأزمة الليبية ومسار الحل السياسي وفق اخر المستجدات .\n\n...( وال )...

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