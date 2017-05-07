الداخلية الفرنسية : قبل ساعتين من انتهاء فرز الاصوات \\\"ماكرون\\\" ( 62.5 ) و \\\" لوبان \\\" ( 37.5 ) .
الأحد ، 07- 05- 2017 - 18:44:00
باريس 07 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء اليوم تقدم المرشح \\\" إيمانويل ماكرون \\\" على المرشحة \\\" مارين لوبان \\\" في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.\\nوأضاف البيان ان \\\" ماكرون \\\" تحصل على نسبة ( 62.5 ) فى المائة من مجموع الاصوات فيما تحصلت \\\" لوبان \\\" على ( 37.5 ) في المائة من الاصوات وذلك قبل ساعتين من الانتهاء من فرز الاصوات .\\nيشار بأن من سيفوز بالرئاسة سيكون الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة التي تأسست مع بداية حكم \\\" شارل ديجول \\\" عام 1958.\\nوبعد \\\" ديجول \\\" اعتلى عرش اﻹليزيه ستة رؤساء هم جورج بومبيدو ، فاليري جيسكار ديستان،فرانسوا ميتران، جاك شيراك، نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند.\\n\\n... ( وال )...