الداخلية الفرنسية : قبل ساعتين من انتهاء فرز الاصوات \\\"ماكرون\\\" ( 62.5 ) و \\\" لوبان \\\" ( 37.5 ) .

باريس 07 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء اليوم تقدم المرشح \\\" إيمانويل ماكرون \\\" على المرشحة \\\" مارين لوبان \\\" في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.\

وأضاف البيان ان \\\" ماكرون \\\" تحصل على نسبة ( 62.5 ) فى المائة من مجموع الاصوات فيما تحصلت \\\" لوبان \\\" على ( 37.5 ) في المائة من الاصوات وذلك قبل ساعتين من الانتهاء من فرز الاصوات .\

يشار بأن من سيفوز بالرئاسة سيكون الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة التي تأسست مع بداية حكم \\\" شارل ديجول \\\" عام 1958.\

وبعد \\\" ديجول \\\" اعتلى عرش اﻹليزيه ستة رؤساء هم جورج بومبيدو ، فاليري جيسكار ديستان،فرانسوا ميتران، جاك شيراك، نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند.\

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