وصول وفد من الشركة التركية المنفذة للمحطة الغازية بأوباري .الأحد ، 07-05-2017 - 17:30:00

طرابلس 7 مايو 2017 (وال) - وصل الى مدينة اوباري وفد من شركة اينكا تكنيك التركية لاستكمال الاعمال المتبقية لمشروع محطة أوباري الغازية يضم (160) مهندسا ، وفنيان . ويرافق الوفد الفني التركي كل من عضو مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء عن المنطقة الجنوبية "غيث علي " ، ومدير مشروع محطة أوباري الغازية "رضوان خليل ". واكد " غيث " ان الجدول الزمني للاعمال يسير على حسب الخطة المتفق عليها مع الشركة المنفذة ، وان عدد عاملي شركة اينكا سيصل إلى ( 500 ) مهندس ، وفني في الموقع ، وان الاعمال ستنتهي قبل نهاية العام . ..(وال)..

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