بلدية طرابلس المركز : ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية والاجتماعية .الأحد ، 07-05-2017 - 17:33:00

طرابلس 7 مايو 2017 ( وال ) - عقدت صباح اليوم الأحد بديوان بلدية طرابلس المركز ورشة عمل بعنوان (دعم الإخصائي الاجتماعي بالمشاركة المجتمعية والسياسية في دور المؤسسات التعليمية). وتستهدف الورشة الاخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية والاجتماعية على مستوى البلدية . وستتناول الورشة التي تتواصل على مدى يومين واقع اهمية الدستور – القوانين وانواعها ودورها في الحياة العامة – الانتخابات والاستفتاءات – المشاركة السياسية – دور المجتمع المدني . ..(وال)..

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