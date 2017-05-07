إدارة رياض الاطفال والجمعية الليبية للاخصائيين الاجتماعيين تنظمان ورشة عمل .

طرابلس 7 مايو 2017 (وال) - أقيم صباح اليوم الاحد ورشة بعنوان ( إعداد وتأهيل معلمات رياض الاطفال ) بإشراف إدارة رياض الاطفال وبالتعاون مع الجمعية الليبية للاخصائيين الاجتماعيين . واستهدفت الورشة التي نظمت بقاعة اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، مربيات رياض الاطفال والاخصائيين الاجتماعيين ببلدية طرابلس الكبرى . وقالت عضو الجمعية " عائشة بن صوفيا" ان الورشة تهدف لإكساب المتدربين المعارف التربوية والمهنية برياض الاطفال والتعرف على المشكلات السلوكية عند الاطفال وطرق علاجها وتمكين المتدربات من تخطيط وتنفيذ برامج وانشطة رياض الاطفال . وأشارت " بن صوفيا " إلى أن الجمعية تسعى لرفع كفاءة الاخصائي الاجتماعي وإعداد ورش العمل ذات الطابع المهني . ..(وال)..