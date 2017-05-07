اقامة المعرض الخيري الاول للفنون التشكيلية بالمدينة القديمة طرابلس.
الأحد ، 07- 05- 2017 - 16:59:00
\nطرابلس 7 مايو 2017 (وال) - أقيم بمنطقة باب البحر بالمدينة القديمة \nبطرابلس المعرض الخيري الاول للفنون التشكيلية تحت شعار (من اجل وطن حر \nيطعم ويعالج ويثقف لمساعدة الاسر المحتاجة).وقد اشتمل المعرض الذي استضافته مكتبة بيت نويجي للثقافة أمس على اكثر من\n( 24 ) لوحة زيتية ترمز لمكونات المدينة القديمة والبيت الطرابلسي والبحر\n.\nوأشرف على هذا المعرض ونظمه فعاليات المنطقة وهم : عادل البيباص وعادل \nالقريو واسماعيل العجيلي وعبد الباسط الرياني والبدري بن سعدان وعبد \nاللطيف قدور وعبد الرزاق كشاد .\nوأفادت اللجنة المنظمة للمعرض مندوب وكالة الانباء الليبية بانه سيخصص \nريع الصور واللوحات التشكيلية في المكتبة والتي تبرع بها عددا من \nالفنانيين التشكيليين لشراء سلة رمضانية للأسر المحتاجة مساهمة منهم في \nمد يد العون لذوي الدخل المحدود لسكان المدينة القديمة .\nوقال احد اعضاء اللجنة \" عادل البيباص\" إن هذه البادرة تنمي على الترابط\nالاسري والنسيج الاجتماعي المتين الذي يربط جميع الليبيين وهي رسالة \nانسانية نهدف من خلالها غرس روح التكافل الاجتماعي .\n ونوه \" البيباص\" بالشكر لكل الخيرين على المبادرات الانسانية الكبيرة\nالتي تقام في جميع انحاء ليبيا لرفع المعاناة عن الاسر المعوزة وتقديم يد\nالمساعدة لهم خاصة وانهم مقبلين على شهر رمضان المبارك ، داعيا جميع \nمؤسسات المجتمع المدني لتكاتف الجهود من اجل رفع الضيم عن الفقراء في هذا\nالشهر الفضيل .\nوساهمت فرقة الشروق للمألوف والموشحات بقيادة الفنان \"محمد ابوجراد \nوالفنان \" لطفي العارف\" بتقديم فقرات فنية رائعة ووصلات من فن المألوف \nنالت اعجاب الحضور وذلك خلال الامسية التي اقيمت على هامش المعرض .\n ..(وال)..