اقامة المعرض الخيري الاول للفنون التشكيلية بالمدينة القديمة طرابلس.



طرابلس 7 مايو 2017 (وال) - أقيم بمنطقة باب البحر بالمدينة القديمة

بطرابلس المعرض الخيري الاول للفنون التشكيلية تحت شعار (من اجل وطن حر

يطعم ويعالج ويثقف لمساعدة الاسر المحتاجة).وقد اشتمل المعرض الذي استضافته مكتبة بيت نويجي للثقافة أمس على اكثر من

( 24 ) لوحة زيتية ترمز لمكونات المدينة القديمة والبيت الطرابلسي والبحر

.

وأشرف على هذا المعرض ونظمه فعاليات المنطقة وهم : عادل البيباص وعادل

القريو واسماعيل العجيلي وعبد الباسط الرياني والبدري بن سعدان وعبد

اللطيف قدور وعبد الرزاق كشاد .

وأفادت اللجنة المنظمة للمعرض مندوب وكالة الانباء الليبية بانه سيخصص

ريع الصور واللوحات التشكيلية في المكتبة والتي تبرع بها عددا من

الفنانيين التشكيليين لشراء سلة رمضانية للأسر المحتاجة مساهمة منهم في

مد يد العون لذوي الدخل المحدود لسكان المدينة القديمة .

وقال احد اعضاء اللجنة \" عادل البيباص\" إن هذه البادرة تنمي على الترابط

الاسري والنسيج الاجتماعي المتين الذي يربط جميع الليبيين وهي رسالة

انسانية نهدف من خلالها غرس روح التكافل الاجتماعي .

ونوه \" البيباص\" بالشكر لكل الخيرين على المبادرات الانسانية الكبيرة

التي تقام في جميع انحاء ليبيا لرفع المعاناة عن الاسر المعوزة وتقديم يد

المساعدة لهم خاصة وانهم مقبلين على شهر رمضان المبارك ، داعيا جميع

مؤسسات المجتمع المدني لتكاتف الجهود من اجل رفع الضيم عن الفقراء في هذا

الشهر الفضيل .

وساهمت فرقة الشروق للمألوف والموشحات بقيادة الفنان \"محمد ابوجراد

والفنان \" لطفي العارف\" بتقديم فقرات فنية رائعة ووصلات من فن المألوف

نالت اعجاب الحضور وذلك خلال الامسية التي اقيمت على هامش المعرض .

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