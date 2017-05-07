الجزائر تحتضن غدا الاثنين الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا لبحث تطورات الأزمة الليبية .



طرابلس 07 مايو 2017 ( وال ) - تحتضن الجزائر غدا الاثنين الاجتماع ( 11

) لدول جوار ليبيا بحث تطورات الأزمة الليبية ومسار الحل السياسي.

وتترأس الجزائر لجنة تتكفل بمسائل الأمن أنشأتها مجموعة دول جوار

ليبيا التي تأسست في العام 2014 وتضم أيضا مصر وليبيا وتونس والسودان

وتشاد والنيجر تم خلالها التأكيد على أهمية اختيار حل سياسي باعتباره

الضامن الوحيد لوحدة وسيادة ليبيا وتلاحم شعبها .

ويجتمع جيران ليبيا مرة اخرى بالجزائر وبرعاية الأمم المتحدة

وجامعة الدول العربية وسط تأكيد على ضرورة مرافقة الليبيين باتجاه السلم

وانهاء الازمة .

كما سيستعرض المشاركون التهديدات التي تواجه المنطقة بما في ذلك

تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير

الشرعية والجريمة المنظمة.

يشار بأن وزراء خارجية دول جوار ليبيا أكدوا في ختام اجتماعهم ( 10 )

بالقاهرة في 21 يناير الماضي على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي

الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في ضاحية الصخيرات المغربية كإطار وحيد

للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقاً للمبادئ

الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في

كل من القاهرة وانجامينا والخرطوم والجزائر وتونس ونيامي.

وجدد الوزراء في ختام اجتماعهم الذي عقدوه بالقاهرة في 21 يناير

الماضي التأكيد على دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق

عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة .

وأكد المجتمعون على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها

على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية

.

يذكر أن منتدى دول جوار ليبيا يضم الدول العربية الأربع المجاورة وهي

الجزائر وتونس ومصر والسودان إلى جانب دولتي النيجر وتشاد.



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