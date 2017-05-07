الجزائر تحتضن غدا الاثنين الاجتماع ( 11 ) لدول جوار ليبيا لبحث تطورات الأزمة الليبية .
الأحد ، 07- 05- 2017 - 16:48:00
\nطرابلس 07 مايو 2017 ( وال ) - تحتضن الجزائر غدا الاثنين الاجتماع ( 11 \n) لدول جوار ليبيا بحث تطورات الأزمة الليبية ومسار الحل السياسي.\n وتترأس الجزائر لجنة تتكفل بمسائل الأمن أنشأتها مجموعة دول جوار \nليبيا التي تأسست في العام 2014 وتضم أيضا مصر وليبيا وتونس والسودان \nوتشاد والنيجر تم خلالها التأكيد على أهمية اختيار حل سياسي باعتباره \nالضامن الوحيد لوحدة وسيادة ليبيا وتلاحم شعبها .\n ويجتمع جيران ليبيا مرة اخرى بالجزائر وبرعاية الأمم المتحدة \nوجامعة الدول العربية وسط تأكيد على ضرورة مرافقة الليبيين باتجاه السلم \nوانهاء الازمة .\n كما سيستعرض المشاركون التهديدات التي تواجه المنطقة بما في ذلك \nتنامي نشاطات الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير \nالشرعية والجريمة المنظمة.\n يشار بأن وزراء خارجية دول جوار ليبيا أكدوا في ختام اجتماعهم ( 10 )\nبالقاهرة في 21 يناير الماضي على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي\nالليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في ضاحية الصخيرات المغربية كإطار وحيد \nللخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقاً للمبادئ \nالرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في \nكل من القاهرة وانجامينا والخرطوم والجزائر وتونس ونيامي.\n وجدد الوزراء في ختام اجتماعهم الذي عقدوه بالقاهرة في 21 يناير \nالماضي التأكيد على دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق \nعن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة .\n وأكد المجتمعون على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها \nعلى أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية\n.\n يذكر أن منتدى دول جوار ليبيا يضم الدول العربية الأربع المجاورة وهي\nالجزائر وتونس ومصر والسودان إلى جانب دولتي النيجر وتشاد.\n \n ...( وال )...