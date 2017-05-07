الاحتلال الإسرائيلي يمنع فعاليات التضامن مع الأسرى بالقدس المحتلة.

رام الله 7 مايو 2017 (وال)- منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد أهالي الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 21 يوما من بإقامة أية فعالية في حي لشيخ جراح وسط القدس المحتلة. وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب في تصريح صحفي اليوم الأحد أن شرطة الاحتلال هددت أمس السبت بفض أية فعالية . واضاف "اننا نطلق صرخة من وسط القدس بأن من حقنا مساندة ودعم أسرانا والوقوف إلى جانبهم في نضالهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام". وكانت قوات الاحتلال حاصرت المتضامنين من أهالي الأسرى المقدسيين, يوم أمس,خلال فعالياتها التضامنية مع الأسرى, داخل مقر الصليب الأحمر وفي الباحة الأمامية للمقر,وهددت أكثر من مرة بفض اعتصام المشاركين. و حولت قوات الاحتلال اليوم الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم "شعفاط" في القدس المحتلة ومحيطه, إلى ثكنة عسكرية, استعدادا لافتتاح مركز تابع للشرطة وما يسمى حرس الحدود. وذكر شهود عيان أنه ومنذ ساعات الصباح, تنتشر أعداد كبيرة من قوات الاحتلال والوحدات الخاصة على الحاجز ومحيطه, ما أثر على حركة مرور المواطنين ومركباتهم من وإلى مركز مدينة القدس. يذكر أن مواجهات شبه يومية يشهدها محيط الحاجز العسكري بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال, وتستمر في كثير من الأحيان إلى ساعات متأخرة من الليل, في الوقت الذي تواصل فيه التنكيل بالمواطنين خلال دخولهم وخروجهم إلى المخيم والضواحي المحيطة به, متسببة باختناقات وازدحامات مرورية خانقة في المنطقة, بسبب إجراءات التفتيش الاستفزازية بحق المواطنين ومركباتهم, ومن شأن افتتاح مركز جديد في الحاجز زيادة الضغط على سكان المنطقة. وفي بيت لحم, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي, فجر اليوم, فتى وشابا شرق وجنوب بيت لحم, وقال شهود عيان إنها استولت على محتويات خيمة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.