نيكلسون يطلب ارسال 3000 جندى لتعزيز القوات الأمريكية في أفغانستان.

واشنطن 7 مايو 2017 (وال) - طلب الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية في أفغانستان من وزارة الدفاع (البنتاجون) ارسال تعزيزات اضافية الى أفغانستان تقدر بنحو 3000 جندي. وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الأمريكية أن " 8400 جندي أمريكي يقاتلون حاليا في أفغانستان ". وأشارت الشبكة الى أن هذا الطلب سيكون محل دراسة للرئيس الأمريكى ترامب الذي سيقرر الرد عليه فى ضوء مراجعة السياسة الأمريكية فى أفغانستان على أن يطرح طلب اخر لزيارة عدد القوات الدولية التابعة لحلف الأطلسي /الناتو/ خلال قمة الحلف التي من من المقرر ان تعقد في 25 مايو الجاري. ويرى الخبراء أن ارسال تعزيزات اضافية الى أفغانستان يمكن أن يؤدى الى تحريك حالة الجمود الراهنة في الحرب الدائرة ضد عناصر حركة طالبان المتمردة ,في الوقت الذي وصفت فيه الأوضاع فى أفغانستان بأنها في تدهور مستمر.