عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى.

القدس المحتلة 7 مايو 2017 (وال) - اقتحم 48 مستوطنا إسرائيليا اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية. ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات يومية من قبل عشرات المستوطنين الإسرائيليين في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين فيما يتصدى المرابطون في الأقصى إلى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه مكانيا أو زمنيا. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد صوتت في 2 مايو الجاري بالأغلبية لصالح مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا يعتبر القدس "مدينة محتلة" ويرفض الاحتلال الإسرائيل .