ارتفاع عدد المصابين جراء تسرب للغاز في نيودلهي إلى 475 تلميذا .

نيودلهي 7 مايو 2017 (وال) - أفادت السلطات الهندية اليوم الاحد بأن عدد المصابين جراء حادث تسرب للغاز أمس السبت بالقرب من مؤسستين تعليميتين في جنوب العاصمة الوطنية نيودلهي قد ارتفع إلى 475 تلميذا. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن نقل 110 تلاميذ يتابعون دراستهم بمؤسستتين تعليميتين بمنطقة "تغلاق باد" جنوب نيودلهي إلى أحد المستشفيات المجاورة بعد تعرضهم لاختناق جراء تسرب للغاز بجوار المؤسستين. وقال مسؤول بشرطة ولاية العاصمة نيودلهي في تصريح إعلامي إن "السلطات سارعت إلى إخلاء المؤسستين التعليميتين من التلاميذ والأساتذة والأطر الإدارية بعدما اشتكى عدد من التلاميذ من أعراض ضيق التنفس والدوار وتهيج حاد في العينين والحلق عقب تسرب للغاز من خزان شاحنة لنقل الوقود". وأضاف أن "الحادث وقع عندما تسربت مادة كيميائية تستعمل في صناعة المبيدات الحشرية من أربعة براميل تحتوي على الكلور (الميثيل) المستورد من الصين والتي كانت في طريقها إلى مصنع بالمنطقة". وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تخصيص 17 سيارة إسعاف تابعة للهيئة المركزية لمكافحة الحوادث من أجل إسعاف ضحايا هذا الحادث" مؤكدا أن السلطات المختصة "فتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ملابساته". وأج 071218 الجزائر مايو 17 نننننننن