انقاذ 6000 مهاجر في البحر المتوسط خلال 48 ساعة الماضية .
الأحد ، 07- 05- 2017 - 16:14:00
\n روما 7 مايو 2017 (وال) - قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم \nإنقاذ نحو 6000 \nمهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على مدار ال 48 ساعة \nالماضية.\n وقال خفر السواحل الإيطالي, انه تم نقل عدد من هؤلاء المهاجرين \nإلى إيطاليا, فيما انتشلت سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عدة مئات \nمنهم.\n وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت أن 43490 مهاجرا وصلوا إلى\nأوروبا عن طريق البحر هذا العام حتى 26 أبريل الماضي , وتوفي أو فقد ما \nيربو على 1000 شخص.