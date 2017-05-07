انقاذ 6000 مهاجر في البحر المتوسط خلال 48 ساعة الماضية .



روما 7 مايو 2017 (وال) - قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم

إنقاذ نحو 6000

مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على مدار ال 48 ساعة

الماضية.

وقال خفر السواحل الإيطالي, انه تم نقل عدد من هؤلاء المهاجرين

إلى إيطاليا, فيما انتشلت سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عدة مئات

منهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت أن 43490 مهاجرا وصلوا إلى

أوروبا عن طريق البحر هذا العام حتى 26 أبريل الماضي , وتوفي أو فقد ما

يربو على 1000 شخص.