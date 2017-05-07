بنغلاديش: مقتل مسلحين اثنين على الاقل في مداهمة للشرطة .

دكا 7 مايو 2017 (وال) - قتل مسلحان اثنان على الأقل في بنغلاديش اليوم الأحد أثناء مداهمة الشرطة لمنزل كان يتحصن فيه أعضاء من مجموعة منبثقة عن جماعة "مجاهدي بنغلاديش المحظورة" في منطقة "جهينيدا" غربي البلاد. وقال رئيس شرطة المنطقة ميزانور عبد الرحمن في تصريح صحفي إن "المسلحين قتلا على الأرجح جراء تفجيرات انتحارية". وبناء على بلاغ أحاطت قوات الأمن بالمنزل في وقت مبكر من اليوم الأحد. وسمع دوي انفجار ضخم وطلقات نارية متقطعة من المنزل. وقال عبد الرحمن إن "اثنين من رجال الشرطة أصيبوا بجروح عندما فتح المسلحون النار على رجال إنفاذ القانون بعد أن طوقوا المنزل" ،مضيفا أن "المسلحين القتلى كانوا أعضاء في مجموعة منبثقة عن جماعة مجاهدي بنغلاديش". واتهمت المجموعة المنبثقة عن "جماعة مجاهدي بنغلاديش" المحظورة بالمسؤولية عن الهجوم الدامي الذي وقع في أول يونيو 2016 على مقهى اسباني في العاصمة دكا ما أسفر عن مصرع 22 شخصا معظمهم من الأجانب. وفي الشهر الماضي عثرت الشرطة على ما لا يقل عن 17 حاوية كبيرة تحتوي مادة بيروكسيد الهيدروجين وهي مادة كيميائية تستخدم في صنع القنابل في مخبأ للمسلحين في المنطقة. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية شنت الشرطة البنغلاديشية سلسلة من العمليات واسعة النطاق ضد المسلحين والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المسلحين المشتبه بهم.