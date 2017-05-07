\\\"السراج\\\" يزور الجزائر الثلاثاء المقبل.

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الجزائر 07 مايو 2017 ( وال )- أعلن بيان لوزارة الشؤون الخارجية \

الجزائرية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فايز السراج \\\"\

سيقوم الثلاثاء المقبل بزيارة عمل للجزائر .\

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الزيارة تأتي في اطار التشاور \

الدائم بين البلدين بهدف التوصل الى حل سياسي للازمة التي تشهدها ليبيا ،\

مشيرة بأن \\\"السراج\\\" سيجري محادثات مع الوزير الأول \\\" عبد المالك سلال \\\" \

حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف .\

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