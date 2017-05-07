\\\"السراج\\\" يزور الجزائر الثلاثاء المقبل.الأحد ، 07-05-2017 - 16:03:00

\\\"السراج\\\" يزور الجزائر الثلاثاء المقبل.\\nالجزائر 07 مايو 2017 ( وال )- أعلن بيان لوزارة الشؤون الخارجية \\nالجزائرية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فايز السراج \\\"\\nسيقوم الثلاثاء المقبل بزيارة عمل للجزائر .\\n وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الزيارة تأتي في اطار التشاور \\nالدائم بين البلدين بهدف التوصل الى حل سياسي للازمة التي تشهدها ليبيا ،\\nمشيرة بأن \\\"السراج\\\" سيجري محادثات مع الوزير الأول \\\" عبد المالك سلال \\\" \\nحول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف .\\n \\n \\n ...(وال)..

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