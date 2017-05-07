الرئيس الكولومبي : ارتفاع ضحايا الكوارث الطبيعية في كولومبيا إلى ( 370 ) شخصًا .

كالي 7 مايو 2017 ( وال )- أعلن الرئيس الكولومبي " خوان سانتوس " ، اليوم الأحد ، ارتفاع عدد ضحايا السيول والانهيارت الأرضية في البلاد خلال الآونة الأخيرة إلى ( 370 ) شخصًا. ونقلت مصادر اعلامية عن الرئيس " سانتوس " في تصريحات صحفية اليوم إن ( 192 ) مدينة كولومبية شهدت سيولًا وفيضانات وانهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة منذ نهاية شهر مارس الماضي". وأوضح الرئيس الكولومبي أن الكوارث الطبيعية أدت إلى مصرع ( 370 ) شخصًا، وهناك ( 77 ) شخصًا في عداد المفقودين حتى الوقت الراهن . وأشار إلى أنهم يتوقعون بلوغ الأمطار ذروتها خلال الأسبوع المقبل في البلاد . داعيًا المسؤولين والمواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون خسائر كبيرة. من جهة أخرى قال الاتحاد الوطني لإدارة الكوارث والمخاطر في كولومبيا في بيان ، إن عدد ضحايا السيول في مدينة " موكوا " بلغ ( 331 ) شخصًا ، وهناك ( 71 ) آخرين في عداد المفقودين". وأسفرت الفيضانات عن محو أحياء كاملة في مدينة "موكوا" المحاذية لحدود الإكوادور وبيرو، ويعيش فيها قرابة ( 45 ) ألف شخص . ...( وال )...