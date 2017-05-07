الخارجية الفلسطينية تطالب بصحوة ضمير دولية تجاه معاناة الأسرى المضربين في سجون قوات الاحتلال .

رام الله 7 مايو 2017 ( وال ) - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاحد بصحوة ضمير دولية تجاه معاناة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون ومعتقلات قواتالاحتلال الاسرائيلي ومطالبهم الإنسانية. ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للوزارة انه في إطار استنفار الدبلوماسية الفلسطينية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام ومطالبهم العادلة ولفضح الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة بحقهم عممت الوزارة هذا اليوم على سفارات دولة فلسطين البيان الصحفي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي دعت فيه اللجنة سلطات الاحتلال إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين وذويهم". كما تطرقت الخارجية في تعميمها إلى تهديدات قوات الاحتلال بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام ، محذرة من مخاطرها الجدية على حياة الأسرى ومشددة على أن هذه التغذية تشكل "مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان". وطالبت الخارجية السفارات مواصلة فعالياتها وأنشطتها الداعمة للأسرى المضربين عن الطعام بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والبرلمانية كافة وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية على كافة الأصعدة وفي جميع المحافل الدولية من أجل فضح هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى وإجبار قوات الاحتلال على وقف تصعيدها العدواني ضد الأسرى المضربين عن الطعام والاستجابة الفورية لمطالبهم". يذكر ان الأسرى الفلسطينيين دخلوا يومهم الـ 21 للإضراب وسط عمليات تنكيل وقمع يومية بحقهم كالاقتحامات والتفتيشات الاستفزازية . ...( وال )...