نادي سيدات طبرق الرياضي ينظم دورة تدريبية في ركوب الخيل .

طبرق 7 مايو2017 (وال) - نظم نادي سيدات طبرق على مدى الثلاثة أيام الماضية دورة تدريبية في ركوب الخيل تستهدف الفئات العمرية من 11 - 13 عام من الفتيات.باشراف مدربين متخصصين لهم خبرة في مجال الفروسية. وأفادت مديرة نادي سيدات طبرق " تهاني عمران " بأن النادي قد نظم خلال الفترة الماضية دورة تدريبية في أساسيات السباحة في المياه المفتوحة والأحواض المغلقة شاركت بها فتيات من الفئات العمريـة 9 - 13 عام إلي جانب تنظيم مسابقة في الدراجات الهوائية. وأشارت في حديثها لــ (وال ) بأن النادي يهدف لتفعيل رياضة المرأة وإعداد فرق نسائية من فئات الناشئين والآمال في مختلف الألعاب الرياضية التي تتناسب مع طبيعة المرأة وذلك وفق برامج معدة وعلى أيدي مدربين متخصصين.كما يشمل البرنامج تنظيم بطولات محلية للفرق النسائية بالنادي من أجل تأهيل وإعداد الفرق فنياً وبدنياً. وفي الجانب الثقافي شاركت منتسبات النادي في ورش عمل متعددة الأنشطة الثقافية.حيث شاركن في المعرض الأول للتصوير الفوتوغرافي الذي نظمته جمعية السليفوم للتصوير الفوتوغرافي، ومهرجان طبرق تبرز مواهبها في مجالات إلقاء الشعر والنثر والقصة القصيرة والمهارات اليدوية والرسم. وفي الجوانب الاجتماعية ساهمت منتسبات النادي في كافة المناسبات الاجتماعية التي أقيمت بمدينة طبرق من قبل مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب التعاون مع شبيبة الهلال الأحمر ومفوضية الكشافة والمرشدات والجمعيات ومؤسسات الخيرية في الحملات ذات الطابع الإنساني ومساعدة المحتاجين وموائد شهر رمضان المبارك. هذا وتجدر الإشارة إلى أن النادي من ضمن الأندية الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة يمارس نشاط رياضي ثقافي اجتماعي. ...( وال ) ...