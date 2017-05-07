اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالعودة السلمية لأهالي المشاشية.



طرابلس 7 مايو2017 (وال) - رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا

بالعودة السلمية لأهالي المشاشية إلى مناطق العوينية وعومر وزاوية

الباقول بالجبل الغربي بعد تهجير استمر طوال 6 سنوات متواصلة وما رافقها

من معاناة إنسانية .

واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم عودة أهالي المشاشية مثال يحتذي به

للمبادرة الوطنية، وبارقة أمل لجميع النازحين والمهجرين داخل الوطن

وخارجه بالعودة إلى مناطقهم .

وطالبت اللجنة قبائل المشاشية والزنتان باستثمار هذه المبادرة لتحقيق

مصالحة اجتماعية ووطنية شاملة بين القبيلتين.



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