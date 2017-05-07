اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالعودة السلمية لأهالي المشاشية.
الأحد ، 07- 05- 2017 - 14:56:00
\n طرابلس 7 مايو2017 (وال) - رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا \nبالعودة السلمية لأهالي المشاشية إلى مناطق العوينية وعومر وزاوية \nالباقول بالجبل الغربي بعد تهجير استمر طوال 6 سنوات متواصلة وما رافقها \nمن معاناة إنسانية .\n واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم عودة أهالي المشاشية مثال يحتذي به \nللمبادرة الوطنية، وبارقة أمل لجميع النازحين والمهجرين داخل الوطن \nوخارجه بالعودة إلى مناطقهم .\n وطالبت اللجنة قبائل المشاشية والزنتان باستثمار هذه المبادرة لتحقيق \nمصالحة اجتماعية ووطنية شاملة بين القبيلتين.\n \n ...( وال ) ...