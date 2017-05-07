التوقيع على وثيقة تأسيس اتحاد بلديات التراث العالمي الليبي بشحات.

شحات 7 مايو2017(وال) - وقع عمداء بلديات " شحات - الخمس - غات - غدامس - صبراتة " امس السبت بمدينة شحات على وثيقة تأسيس اتحاد بلديات التراث العالمي الليبي . وتضمنت الوثيقة التي حضر مراسم توقيعها عدد من الأساتذة والخبراء في مجال الآثار وعدد من أساتذة الجامعات ونخب المجتمع المدني عقد اجتماعات دورية للإتحاد كل أربعة أشهر على مستوى عمداء البلديات وتكون بلدية الاستضافة هي رئيس الدورة وتشكيل لجنة دائمة من البلديات الخمس تعنى بحماية الموروث الثقافي العالمي الليبي . كما تضمنت الوثيقة التي جاءت بمبادرة من المنظمة الليبية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع قسم الآثار بجامعة عمر المختار إنشاء صندوق لدعم جهود الحماية والاهتمام بالمواقع الأثرية واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة بشأن الطعن والرد علي قرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو بشأن وضع مواقع التراث الليبي جملة واحدة ضمن لائحة الخطر . و أكد عمداء بلديات التراث العالمي الليبي الخمس المشاركين في الاجتماع على دعمهم لبنود وثيقة تأسيس اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية للمحافظة على الموروث الأثري الليبي والاهتمام به ومتابعته بشكل مستمر . بدوره شكر عميد بلدية صبراتة دور بلدية شحات في انطلاق هذه المبادرة وأثنى على جهود عميد وأعضاء بلدية شحات في المبادرة باحتضان هذا الحدث واستقبالهم لعمداء البلديات الأثرية المعنية . و أكد عميد البلدية أن بلدية صبراتة ستكون السباقة في هذا الاتحاد كونها إحدى البلديات التي تضم موقعاً أثرياً متميزاً يحتاج للاهتمام والمتابعة كغيره من المواقع الأثرية في ليبيا . ...( وال ) ...