خفر السواحل الليبي ينقذ ( 126 ) مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس.الأحد ، 07-05-2017 - 14:18:00

طرابلس 7 مايو2017(وال) - أنقذ قارب تابع لخفر السواحل الليبي أمس السبت ( 126 ) مهاجرا غير شرعي بينهم نساء وأطفال من جنسيات افريقية مختلفة . وأفاد بيان للبحرية الليبية بان دورية تابعة لحرس السواحل اكتشفت قاربين قبالة طرابلس تبين أن احدهما بدأت المياه تتسرب إليه فتم نقل ركابه على متن قارب الدورية وتحريك القارب الثاني تجاه نقطة قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية لركاب القاربين. ...(وال)...

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