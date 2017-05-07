بلدية طرابلس المركز تغلق محيط الكورنيش البحري لمنع المركبات من السير في الأماكن المخصصة للمشاة على الساحات المفتوحة للكورنيش .



طرابلس 7 مايو 2017 ( وال ) - بادرت بلدية طرابلس المركز منذ يوم

الخميس الماضي بإغلاق محيط الكورنيش البحري الممتد من امام جسر فندق

الودان الى جزيرة دوران مدخل ميناء طرابلس البحري بحواجز خرسانية وذلك

منعا منها للمركبات بأنواعها من السير في الأماكن المخصصة للمشاة على

الساحات المفتوحة للكورنيش .

وذكرت مصادر بلدية طرابلس المركز أن ذلك يأتي في اطار المحافظة على

حياة وحقوق المواطن وسلامته للتمتع بالمكان دون تهديد الانهيار المفاجئ

للكورنيش الناتج من التصدعات التي تحدثها المركبات وآليات الملاهي

بتأثيرها على ساحات الكورنيش .

كما أكدت المصادر أن البلدية سبق لها وان حذرت من التصدعات والانشقاقات

التي يعاني منها الرصيف البحري مما قد يتسبب في هبوطات خطيرة مفاجئة

للكورنيش .

وجددت المصادر أن البلدية تحذر كل من يخالف الاجراءات المتبعة لحماية

الكورنيش من الانهيار ، وانها سوف تحيل كل من يضبط مخالفا بمركبته فوق

ساحات الكورنيش المخصص للمشاة إلى التحقيق ومعاقبته وفق الاجراءات

واللوائح القانونية .

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