بلدية طرابلس المركز تغلق محيط الكورنيش البحري لمنع المركبات من السير في الأماكن المخصصة للمشاة على الساحات المفتوحة للكورنيش .
الأحد ، 07- 05- 2017 - 13:31:00
\n طرابلس 7 مايو 2017 ( وال ) - بادرت بلدية طرابلس المركز منذ يوم \nالخميس الماضي بإغلاق محيط الكورنيش البحري الممتد من امام جسر فندق \nالودان الى جزيرة دوران مدخل ميناء طرابلس البحري بحواجز خرسانية وذلك \nمنعا منها للمركبات بأنواعها من السير في الأماكن المخصصة للمشاة على \nالساحات المفتوحة للكورنيش .\n وذكرت مصادر بلدية طرابلس المركز أن ذلك يأتي في اطار المحافظة على \nحياة وحقوق المواطن وسلامته للتمتع بالمكان دون تهديد الانهيار المفاجئ \nللكورنيش الناتج من التصدعات التي تحدثها المركبات وآليات الملاهي \nبتأثيرها على ساحات الكورنيش .\n كما أكدت المصادر أن البلدية سبق لها وان حذرت من التصدعات والانشقاقات\nالتي يعاني منها الرصيف البحري مما قد يتسبب في هبوطات خطيرة مفاجئة \nللكورنيش . \n وجددت المصادر أن البلدية تحذر كل من يخالف الاجراءات المتبعة لحماية\nالكورنيش من الانهيار ، وانها سوف تحيل كل من يضبط مخالفا بمركبته فوق \nساحات الكورنيش المخصص للمشاة إلى التحقيق ومعاقبته وفق الاجراءات \nواللوائح القانونية .\n ..(وال)..