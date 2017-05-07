نجاح المساعي التى بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لرفع الحجز على مصنع ليبي بليبيريا .

\

طرابلس 07 مايو 2017 ( وال ) - إصدرت وزارة المالية بحكومة ليبيريا \

قرارا يقضي برفع الحجز على معدات مصنع ليبي لإستخلاص المطاط الطبيعي تعود\

ملكيته لشركة الإستثمارات الافريقية.\

وأكد المكتب الإعلامي لوزراة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق\

الوطني في تصريح تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الأحد أن \

هذا القرار جاء بعد المجهودات التي بذلتها وزارة الخارجية ، وبمساعي \

وجهود السفارة الليبية بجمهورية ليبيريا، وتنسيق كامل مع شركة \

الإستثمارات الليبية الأفريقية .\

وأشار الى أن حكومة ليبيريا، كانت قد أصدرت قرارا في وقت سابق بفرض \

الحجز على معدات المصنع الأمر الذي كان سيؤدي إلى خسارة مقومات العمل في \

إحدى اهم مؤسسات الاستثمار الليبي في الخارج.\

وأضاف المكتب الإعلامي - أن المساعي لازالت تبذل من قبل السفارة \

الليبية بجمهورية ليبيريا بالتعاون مع شركة الاستثمارات الافريقية لحل \

الاشكاليه المتعلقة بفندق ( ديكور ) بالتواصل مع الجانب الليبيري حيث \

أفادت وزيرة الخارجية هناك أنها ستقوم بدراسة الموضوع على مستوى الحكومة \

الليبيرية.\

\

...( وال )..