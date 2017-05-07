نجاح المساعي التى بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لرفع الحجز على مصنع ليبي بليبيريا .
الأحد ، 07- 05- 2017 - 13:34:00
\\n طرابلس 07 مايو 2017 ( وال ) - إصدرت وزارة المالية بحكومة ليبيريا \\nقرارا يقضي برفع الحجز على معدات مصنع ليبي لإستخلاص المطاط الطبيعي تعود\\nملكيته لشركة الإستثمارات الافريقية.\\n وأكد المكتب الإعلامي لوزراة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق\\nالوطني في تصريح تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الأحد أن \\nهذا القرار جاء بعد المجهودات التي بذلتها وزارة الخارجية ، وبمساعي \\nوجهود السفارة الليبية بجمهورية ليبيريا، وتنسيق كامل مع شركة \\nالإستثمارات الليبية الأفريقية .\\n وأشار الى أن حكومة ليبيريا، كانت قد أصدرت قرارا في وقت سابق بفرض \\nالحجز على معدات المصنع الأمر الذي كان سيؤدي إلى خسارة مقومات العمل في \\nإحدى اهم مؤسسات الاستثمار الليبي في الخارج.\\n وأضاف المكتب الإعلامي - أن المساعي لازالت تبذل من قبل السفارة \\nالليبية بجمهورية ليبيريا بالتعاون مع شركة الاستثمارات الافريقية لحل \\nالاشكاليه المتعلقة بفندق ( ديكور ) بالتواصل مع الجانب الليبيري حيث \\nأفادت وزيرة الخارجية هناك أنها ستقوم بدراسة الموضوع على مستوى الحكومة \\nالليبيرية.\\n \\n ...( وال )..