بلدية الجميل تحيي فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد.

الجميل 7 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت ببلدية المنشية بالجميل اليومين الماضيين فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار "رجل المرور منكم ولخدمتكم " وذلك بتنظيم مديرية أمن الجميل وبرعاية المجلس البلدي المنشية . وحضر انطلاقة اسبوع المرور ، رئيس وعضو اللجنة التسييرية لبلدية المنشية ومدير مديرية الأمن ورئيس قسم المرور بالمديرية . وشارك في فعالياته فوج كشاف ومرشدات المنشية الذين ساهمو مع رجال المرور في توزيع المطويات التوعوية على المواطنين . وتستمر فعاليات أسبوع المرور العربي حتى العاشر من مايو الجاري حيث سيتضمن زيارات لبعض المدارس في نطاق المدينة للتوعية بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين من أجل تجنب مخاطر الحوادث المرورية . ..(وال)..