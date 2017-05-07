صندوق الضمان الاجتماعي يأذن بصرف معاشات المتقاعدين لشهر " مايو " قبل العاشر منه وشهر " يونيو " قبل حلول شهر رمضان .

طرابلس 07 مايو 2017 (وال ) - طالب رئيس مجلس الإدارة لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور " إدريس حفيظة " في كتاب عمم على مدراء الإدارات والفروع ومكاتب الخدمات الضمانية بالعمل على صرف معاشات المتقاعدين، ومرتبات الموظفين بالصندوق عن شهر مايو الجاري قبل العاشر منه . وأكد رئيس قسم الاعلام بصندوق الضمان الاجتماعي " محمود عظيم " في تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الاحد - ان كتاب رئيس مجلس الادارة بالصندوق تضمن ايضا ، باتخاذ كافة إلاجراءات بخصوص صرف المعاشات والمرتبات عن شهر يونيو مقدماً قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف مرتبات شهر يوليو في منتصف شهر يونيو المقبل كحد أقصى. وأضاف " عظيم " ان الكتاب تضمن ايضا عدم تفعيل خصم أقساط السلف من أصحاب المعاشات وموظفي الصندوق، عن شهري " يونيو " و " يوليو " القادمين . ...( وال )...