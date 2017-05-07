دورة تدريبية بعنوان تأسيس الشراكة بين المجتمع المدني و المجالس البلدية .الأحد ، 07-05-2017 - 12:37:00

زوارة 7 مايو 2017 ( وال ) - بدأت أمس السبت بالمركز الثقافي زوارة فعاليات الدورة التدريبية الاولى المتخصصة قي تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية . وتهدف الدورة إلى تعريف المؤسسات المدنية بآليات فتح قنوات الاتصال بينها و بين المجالس البلدية والآليات المشروعة للناشطين في المجتمع المدني للتواصل والتعاون الفعال مع مجالسهم البلدية. وتستهدف الدورة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام 25 مشارك من نشطاء المجتمع المدني و إلاعلاميين بالمدينة بالإضافة لعدد من اعضاء وموظفي المجلس البلدي زوارة . ...( وال )...

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