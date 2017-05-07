عميد بلدية غات لـ(وال) : أهالي الجنوب يؤكدون خلال لقائهم "بمساهل" ضرورة ان يكون الحوار ليبياً - ليبياً.

غات 07 مايو 2017 -(وال)- أكد عميد بلدية غات " قوماني محمد صالح" - ان زيارة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري"عبد القادر مساهل" لمنطقة فزان هي استكمال لجولته في مدن شرق وغرب ليبيا. وأوضح " قوماني صالح" - في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد - أن "مساهل" التقى بحكماء واعيان وشيوخ ورؤساء المجالس البلدية والقيادات العسكرية وممثلين عن القبائل الاجتماعية من مختلف مناطق فزان . وأشار الى أن الجميع أكدوا خلال لقائهم بــ " مساهل" في غات سعي أهالي الجنوب الى ضرورة ان يكون الحوار(ليبياً - ليبياً) يجمع كافة الأطراف من أجل إيجاد حلول للأزمة الحالية . واضاف عميد بلدية غات في ختام تصريحه لـ(وال) ان الحكماء والاعيان ورؤساء المجالس البلدية بالجنوب الليبي ، طالبوا بضرورة العمل على تفعيل الحركة بالمنافذ الحدودية بين ليبيا والجزائر لأنها تمثل حلقة للتواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات. ...(وال)...