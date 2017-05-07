مدرسة سوق الجمعة الثانوية للبنين احتفالية.الأحد ، 07-05-2017 - 12:28:00

طرابلس 7 مايو 2017 ( وال ) - أقامت إدارة مدرسة سوق الجمعة الثانوية للبنين خلال اليومين الماضيين احتفالية بمناسبة تكريم الرعيل الأول المتقاعدين من هيئة التدريس وبعض هيئة التدريس من الرعيل الأول المستمرين في أداء رسالتهم التعليمية . كما تم أيضا تكريم بعض طلبة المدرسة من حفظة القرآن الكريم . وألقى مدير المدرسة كلمة بالمناسبة رحب من خلالها كافة الحضور والمدرسين المكرمين وأثنى على جهودهم في رسالتهم السامية طيلة فترة عملهم بالقطاع التعليمي , وشهد الحفل استعراض لطلاب المدرسة بالزي الليبي التقليدي . ...( وال )...

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