مدرسة سوق الجمعة الثانوية للبنين احتفالية.

طرابلس 7 مايو 2017 ( وال ) - أقامت إدارة مدرسة سوق الجمعة الثانوية للبنين خلال اليومين الماضيين احتفالية بمناسبة تكريم الرعيل الأول المتقاعدين من هيئة التدريس وبعض هيئة التدريس من الرعيل الأول المستمرين في أداء رسالتهم التعليمية . كما تم أيضا تكريم بعض طلبة المدرسة من حفظة القرآن الكريم . وألقى مدير المدرسة كلمة بالمناسبة رحب من خلالها كافة الحضور والمدرسين المكرمين وأثنى على جهودهم في رسالتهم السامية طيلة فترة عملهم بالقطاع التعليمي , وشهد الحفل استعراض لطلاب المدرسة بالزي الليبي التقليدي . ...( وال )...