القوات الامريكية في كوريا الجنوبية تخطط لانشاء "وحدة لجمع المعلومات" عن جارتها الشمالية .

سيول 7 مايو 2017 ( وال ) - ذكرت السلطات المحلية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد, أن القوات الأمريكية تسعى لإقامة وحدة تتولى "جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية البشرية" حول كوريا الشمالية. ونقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية عن المصادر أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية "تخطط لإنشاء وحدة متخصصة فى شهر أكتوبر القادم تحت لواء المخابرات العسكرية رقم 501 التابع للجيش الأمريكى الثامن" وأن هذه الوحدة الجديدة سيطلق عليها اسم "كتيبة الاستخبارات العسكرية رقم 524". يشار إلى أن الاستخبارات البشرية, والمعروفة باسم /هومينت/, تعتبر من أهم الفروع الاستخباراتية التي يتم جمعها عن طريق الاتصال بين الأشخاص. وتأتى هذه الخطوة مع تطور كوريا الشمالية فى مجال تكنولوجيا أمن الاتصالات بما يصعد على الاخرين صعوبة مراقبة إشارات الاتصالات الداخلية في البلاد. ومن المتوقع أن تتولى الوحدة الجديدة عملية الحصول على معلومات عن كوريا الشمالية من خلال المصادر البشرية والاتصال بوكالات المخابرات الأخرى في الوقت الذى تتولى فيه مهمة تحليل المعلومات الاستخباراتية البشرية من /الكتيبة 532 /. وتقول المصادر , إن "القوات الأمريكية ستؤمن قريبا معدات عالية التقنية لهذا المسعى". ويتوقع المسؤولون في سيول أن "تعتمد القوات الأمريكية على الأرجح على منشقين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية وشخصيات أجنبية لها خبرة في شؤون كوريا الشمالية زاروا البلاد, ووكالات مخابرات أمريكية لجمع معلومات استخباراتية عن أكثر دول العالم عزلة". من جانبه, قال مسؤول في وكالة التجسس الكورية الجنوبية طلب عدم الكشف عن هويته ,"أرى أن هناك احتمالات كبيرة أن تستفيد القوات الأمريكية من استخدام قنوات جمع المعلومات الاستخباراتية في البلاد مثل وكالة الاستخبارات المركزية الكورية".