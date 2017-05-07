انطلاق فعاليات مهرجان السلام بورشفانة .

العزيزية 7 مايو 2017 (وال) -انطلقت امس السبت فعاليات مهرجان السلام بورشفانة تحت شعار «تراثنا يجمعنا» بمشاركة اغلب نوادي الفروسية بالمنطقة الغربية . وحضر فعاليات افتتاح المهرجان الذي اشرفت عليه منظمة الارتقاء الثقافية بورشفانة ، عمداء بلديات بالمنطقة الغربية،واتحاد مؤسسات المجتمع المدني بورشفانة والمجلس الأعلى للمصالحة والمجلس الاعلي لحكماء ليبيا . وأكد رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان السلام بورشفانة أن مهرجان السلام بورشفانة، هو أحد إسهامات شباب المدينة والنشطاء السياسيين والفعاليات الاجتماعية بورشفانة ، ويسعى إلى تقديم الخيارات وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة . وأضاف في كلمة له خلال حفل الافتتاح أنَّ الحوار المجتمعي والمصالحة الوطنية وغرس ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر هما السبيل الوحيد لمعالجة ما تشهده ليبيا من اختلافات . ودعا في كلمته حكومة الوفاق الوطني إلى الاهتمام بمنطقة ورشفانة وتفعيل المؤسسات الامنية بها ودعمها . وقد أطلق عمداء بلديات المنطقة الغربية، والمجلس الأعلى للمصالحة والمجلس الاعلى لحكماء ليبيا، خلال هذا المهرجان مبادرة للسلم الاجتماعي في ورشفانة تهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة أمنيًّا وإداريًّا واجتماعيًّا، وتحث على نشر ثقافة السلام وحُسن الجوار. كما تضمنت فعاليات المهرجان الذي تم افتتاحه في محلة النجيلة الغربية، إطلاق اسراب من الحمام كرمزًا للسلام . ... ( وال )...