توغل إسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة .

غزة 7 مايو 2017 ( وال ) - توغلت عدة آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد بشكل محدود شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وشرعت بأعمال تجريف بمحاذاة السياج الفاصل. و اوضحت مصادر اعلامية ان خمس جرافات عسكرية اسرائيلية توغلت لمسافة تقدر ب 60 مترا وشرعت بأعمال تجريف وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية. يشار إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التوغل بين الحين والآخر في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.