اعادة مساهل يؤكد وجود "إرادة قوية" لدى جميع الأطراف الليبية من أجل الحوار والمصالحة الوطنية.

غدامس 7 مايو 2017 ( وال ) - أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري " عبد القادر مساهل" أمس السبت وجود "إرادة قوية" لدى جميع الأطراف الليبية من أجل الحوار والمصالحة الوطنية . وقال "مساهل" في ختام جولته بمدينة غدامس والتي كان قد بدأها أمس السبت بمدينة غات جنوب البلاد أنه تأكد من خلال كل المحطات السبع التي حل بها في إطار الجولتين اللتين قام بهما في شرق وغرب ليبيا (19- 21 أبريل) و الجنوب حاليا "وجود رغبة كبيرة لحل المشاكل التي تعرفها ليبيا من خلال الحوار للسلم و الإستقرار ". وأضاف المسؤول الجزائري حسب مانقلت عته وكالة الانباء الجزائرية "لاحظنا أيضا وجود إرادة قوية للمصالحة الوطنية يتقاسمها كل المسؤولين السياسيين منهم و المحليين و العسكريين و كذلك المواطنين بمختلف المناطق والمدن التي حللنا بها" قال إن هذا الإستعداد لدى الليبيين "يشجعنا كجزائريين في حوارنا مع الشركاء الدوليين ومع دول الجوار" مشيرا إلى أن الجزائرستحتضن في 8 من مايو الجاري الإجتماع الوزاري ال11 لبلدان جوار ليبيا من أجل محاولة مرافقة الليبيين في حل هذه الأزمة. يشار إلى أن الوزير مساهل التقى في محطته الأخيرة أمس بغدامس للجنوب الليبي مع عدد من النواب وممثلين عن المجلس البلدي و مجلس الشورى بالمدينة وكذا ممثلين عن المجتمع المدني المحلي و ذلك بمقر المجلس البلدي بالمدينة. وزار الوزير والوفد المرافق له في هذه الجولة الثانية التي يقوم بها فيال جنوب الليبي كلا من غات و إيسين بالاضافة الى غدامس غدامس. ...( وال ) ...