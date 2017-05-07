جهاز استثمار مياة النهر يعلن عن ايقاف انسياب المياة للمشاريع الزراعية شرق سرت.

وال) - أعلن جهاز استثمار مياة النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى بسرت أنة سيتم ايقاف انسياب المياة للمشاريع الزراعية( الحنيوة- سلطان - العامرة - اهرواة - النوفلية - ام القنديل - بشر )اعتبارا من اليوم الاحد والى الثلاتاء الموافق التاسع من شهر مايو الجارى . وارجع رئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياة النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى سرت المهندس "مصطفى محمد عبد الجليل " سبب ايقاف انسياب المياة للمشاريع الزراعية الواقعة شرق مدينة سرت هو لغرض تعبئية الخط الرئيسيى الخاص لمنظومة المياة المرحلة الاولى ( خزان القرضابية) الدى يغدى مدينة سرت نظرا لقرب نفادة . واضاف عبد الجليل في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان الاحتياطى الموجود حاليا بالخزان قرابة مليون لتر وان سعتة الاجمالية تبلغ ستة ملايين واربعمائة الف لتر مكعب من المياة وان استهلاك سكان سرت يوميا ما بين 50 الف و60 الف لتر مكعب من المياة . ... (وال-سرت) ...