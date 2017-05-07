الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 7 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام . ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا وتبدأ في الانخفاض من يوم الغد على أقصى مناطق الشمال الغربي. رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . السماء صافية بينما تتكاثر السحب مساء يوم الغد والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجـات الحرارة القصوى مرتفعة نسبيا تتراوح مابين (31-37) درجة مئوية وتصل إلى (39) درجة على سرت وأبو نجيم وتتحول الرياح يوم الغد إلى شمالية شرقية على المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى الخمس وكذلك سهل جفارة حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ فتكون ما بين (24-29) درجة مئوية ويشمل الانخفاض باقي المناطق يوم الاثنين. بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب . السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (29 -33) درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر وطبرق ومابين (35-40) درجة على باقى المناطق. الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة . السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجـات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36-40) درجة مئوية. الكفرة-تازربو-السرير . السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-38) درجة مئوية وتسجل ارتفاع بسيط يوم الاثنين. ... وال ...