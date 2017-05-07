النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 07 مايو 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس أجدير إلى الخليج : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة تتكاثر ظهر الغد على اقصى الساحل الغربي ، والريـح براني إلى بحري على زوارة وطرابلس بينما تكون شرقي إلى شلوق على بقية الساحل سرعتها ما بين (05-20) عقدة قد تصل هذه الليلة الى (25) عقدة على اقصى الساحل الغربي ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.50) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب هذه الليلة ويوم الغد على ساحل زوارة وطرابلس ، ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والريح متغير الاتجاه سرعتـها ما بيـن (05 - 10) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.00) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ( وال )