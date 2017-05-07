خفر السواحل الإيطالي ينقذ 3 آلاف مهاجر غير شرعي بالبحر المتوسط .

روما 7مايو 2017 (وال) - أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي في عمليات منفصلة بالبحرالمتوسط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت إدارة خفر السواحل الإيطالي في بيان لها أنه تم إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بينما كانوا على متن قوارب مطاطية وزوارق متهالكة وذلك في عشرين عملية منفصلة بقناة صقلية التي تفصل إيطاليا عن السواحل الليبية. ولم يشر البيان إلى جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم. ...( وال ) ...